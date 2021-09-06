На Байкале открылась эколого-историческая тропа «Танхойская верста»

Эколого-историческая тропа «Танхойская верста», которая соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный», открылась в субботу, 4 сентября. Необычная тропа — совместный проект ОАО «РЖД», Экоцентра «Заповедники» и Байкальского заповедника. Маршрут длиной в одну версту познакомит посетителей с историей поселка Танхой начала XX века, когда этот небольшой населенный пункт сыграл важнейшую роль в развитии железнодорожного транспорта в Сибири и стал одним из элементов «золотой пряжки» Транссибирской магистрали.

«Танхойская верста» — это природный маршрут, проходящий вдоль побережья Байкала, который открывают две стильные входные группы, информационные стенды, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест, дополненные интерактивными элементами, места для отдыха и фотозона.

Новая тропа уже удачно вписалась как в повседневную жизнь поселка Танхой, так и в туристическую инфраструктуру Байкальского заповедника.

«Этот проект задумывался как завершающий фрагмент сети маршрутов. У Байкальского заповедника в Танхое есть экотропы в окрестностях усадьбы, одна из которых ведет к побережью Байкала. Новая тропа закольцовывает туристический маршрут от усадьбы заповедника через визит-центр на берегу Байкала до ж/д станции Танхой. Это будет удобно и для гостей, и для местных жителей», — рассказала Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники».

Что касается содержания экотропы, «Танхойская верста» объединила интересные факты из заповедной сферы и истории освоения этих земель, в том числе строительства Кругобайкальской железной дороги.

Над проектом с мая 2021 года работала команда Экоцентра «Заповедники». Автор концепции маршрута Евгения Лешина изучила множество источников, чтобы выбрать для информационных стендов самые захватывающие факты.

«Раньше я считала начало XX века не слишком интересным историческим периодом. Но работа с источниками о том, как строился Транссиб, полностью перевернула мои представления! Это время полное романтики. На "Танхойской версте" мне хотелось рассказать о роли поселка и о том, как вместе с железной дорогой в глухую тайгу приходила цивилизация, через судьбы людей и даже через предметы быта, которыми эти люди пользовались. На каждом из пяти информационных стендов тропы есть какая-то "говорящая" вещь: старинный фонарь стрелочника, колесо от телеги или поезда и другие. Через образы этих предметов и рассказы о жизни людей мы погружаем туристов в период, когда железная дорога только продвигалась по побережью Байкала», — говорит Евгения Лешина.

Для создания «Танхойской версты» пришлось потрудиться и над инженерной составляющей — проложить деревянный настил по сложному рельефу, построить три моста. С этой нелегкой работой справилась бригада из Улан-Удэ под руководством Андрея Дедюгина.

Среди прочего, тропа «Танхойская верста» станет еще и рассказом о фантастической инженерной смекалке, настойчивости и изяществе технических решений периода строительства Транссиба. Магистраль до 1905 года замыкалась паромной переправой через Байкал. От Иркутска до пристани Лиственичной поезда шли по железнодорожной ветке, затем по озеру Байкал была налажена паромная переправа (подвижной состав перевозился паромами-ледоколами) до Танхоя, а после поезда продолжали движение по рельсам. Это было неудобно, долго, дорого и опасно. Так что в 1899-1905 годах была построена Кругобайкальская железная дорога. Сложнейший рельеф вокруг южной оконечности озера делал строительство дорогим и непростым. При длине пути всего 260 км пришлось построить 39 тоннелей, 47 предохранительных галерей, 14 км подпорных стен, многочисленные виадуки, волнорезы, мосты и трубы. Неудивительно, что Кругобайкальскую прозвали «золотой пряжкой Транссиба». Это был самый активный и интересный период в развитии станции Танхой – ему и посвящена «Танхойская верста».

Проект познавательной тропы создавался «в соавторстве» не только с Байкальским заповедником и ОАО «РЖД», но и с местными жителями. Так, активно подключилось к работе руководство школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» поселка Танхой, помог интересными сведениями известный в Бурятии краевед, житель Танхоя Михаил Митюков.

«Большую часть времени по тропе будут ходить именно местные жители, поэтому мы приложили усилия, чтобы этот маршрут был для них удобен так же, как и для туристов. В одном месте она подходит близко к домам — это два здания со столетней историей, которые раньше были служебным жильем стрелочника и станционного служащего. Рядом с домом стрелочника мы поставили стенд, на котором рассказали об этом здании и об этой профессии. Нынешняя владелица дома отнеслась к идее экотропы с энтузиазмом и даже заменила забор на более привлекательный для туристов», — поделилась Евгения Лешина.

Некоторые участки тропы — с хитростями. Это также сделано для удобства местных жителей. Например, один фрагмент настила сделан съемным, чтобы можно было ненадолго убрать его на время сенокоса. Другие фрагменты не имеют настила, вместо него отсыпан гравий — дело в том, что именно здесь местные вытаскивают на берег лодки. Но особенно жителям Танхоя понравились три моста, которые построили в рамках благоустройства тропы.

С удовольствием гулять по тропе планируют и ученики школы-интерната №21 ОАО «РЖД», расположенного недалеко от железнодорожной станции. Для них это и интересный познавательный объект, и просто место для встреч.