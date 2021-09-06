Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет в коме

Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Футболист играл на позиции центрального защитника. На его счету 22 матча за сборную Франции. О смерти Адамса сообщили на странице «Нима» в Twitter.

«Сегодня утром мы узнали о смерти Адамса. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям», – говорится в сообщении.

В 1982 году Адамс впал в кому после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колено. Перед хирургическим вмешательством ожидалось, что спортсмен очнется через несколько часов.

В то время во Франции была забастовка врачей и многие из-за этого не выходили на работу. Трудился всего один анестезиолог, который одновременно вел аж восемь операций и он неправильно рассчитал дозу.

Стажер, который находился рядом с Адамсом, не распознал ошибку медика, так как не увидел посиневшую кожу футболиста.