В Красноярске мужчина с топором устроил погром в ветклинике после смерти собаки

Житель Красноярска устроил погром в ветеринарной клинике после того, как узнал о смерти своей собаки. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Звезды». На кадрах видно, как мужчина вытащил топор, подошел в фойе к телевизору, разломал его и воткнул орудие в стойку администратора.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от администратора ветеринарной клиники о том, что один из посетителей повредил имущество, принадлежащее клинике...Он пояснил, что в данную ветеринарную клинику приводил свою собаку на медицинские процедуры, в результате одной из таких процедур собака скончалась. Разозлившись, мужчина взял топор пришел в помещение клиники и разбил топором телевизор и стойку администрации», - сообщили в МВД РФ.

Управляющая ветеринарной клиникой Зоя Сергеенко рассказала «Звезде», что собака была старой, у нее было слабое здоровье, а также наблюдалось хроническое заболевание.

«Она страдала хронической недостаточностью легких. Мы ему рекомендовали поехать в Новосибирск, дообследоваться, и уже с результатами мы будем принимать какие-то меры, назначать лечение. Этого сделано не было. Привез он ее в субботу в крайне тяжелом состоянии, то есть собаку мы поместили сразу в кислородную камеру. Она получала кислород, потому что сама дышать практически не могла», - отметила она.

По словам Сергеенко, ближе к вечеру после ряда реанимационных действий собака скончалась. Хозяину животного сообщили о смерти питомца, через полтора часа он приехал и попытался пройти в операционную, однако сотрудники ветклиники его не пустили, после чего мужчина разозлился и устроил погром.

Управляющая учреждением также подчеркнула, что данный мужчина являлся постоянным клиентом, у него много питомцев и он обращался в эту ветклинику со всеми заболеваниями животных. Было отмечено, что ранее с его стороны никогда не было нареканий.

В настоящий момент устанавливается имущественный ущерб, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.