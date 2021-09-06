Морпехи Северного флота освободили «захваченную» нефтяную платформу в Арктике

По замыслу учений платформу захватили террористы. Ее персонал укрылся в специальных помещениях и запросил помощь у корабля Северного флота, который находился поблизости. Военные моряки не заставили себя долго ждать. Отряд разбился на группы и последовательно осмотрел все помещения. Группа антитеррора действовала скрытно, чтобы не привлечь внимание противника.

Несмотря на то, что на платформе морские пехотинцы впервые, они работали слаженно даже не сговариваясь: каждое движение многократно отработано на тренировках в частях, на полигонах и на кораблях. Захватив центр связи, террористы попытались вызвать подмогу с судна, на котором они добрались. Но отряд обезвредил всех противников раньше, чем те успели опомниться.

В отчаянной попытке вновь атаковать платформу теперь уже судно, с которого на лодках высаживались террористы, попыталось прорваться к «Приразломной». Большой противолодочный корабль направился наперерез, чтобы помешать. Видя серьезность намерений военных, экипаж судна-нарушителя сбавил ход.

С борта корабля к ним поспешила досмотровая группа. По требованию судно легло в дрейф, отключило связь. Досмотровая группа обыскала помещения и экипаж, прокурор проверил необходимые документы. Нарушитель обезврежен. Всех захватчиков передадут властям, как того требуют правила.