В МВД опровергли сообщения о новых штрафах за установку сабвуферов

МВД РФ опровергло информацию о том, что в России собираются ввести новые штрафы для автомобилистов за установку дополнительных динамиков и сабвуферов. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что ряд СМИ в воскресенье, 5 сентября, опубликовали информацию о введении нового штрафа в размере 500 рублей для водителей за установку дополнительных акустических систем в авто.

«Данная информация не соответствует действительности», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что СМИ неверно истолковали информацию, которую ведомство дало в ответ на запрос агентства ТАСС - «в ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа».