В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

Коммунальные службы Киева демонтировали установленный в 2001 году памятник дружбе столиц Украины и России. Об этом заявила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

«Памятник дружбы с Москвой демонтирован... КП СЗН Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», - написала она на странице в Facebook.

По словам Михайловой, памятник находится на хранении в районной администрации, а в будущем станет экспонатом еще несуществующего музея тоталитаризма.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в сквере Маршала Якубовского в августе 2001 года. Он неоднократно подвергался нападкам вандалов, его пытались разрушить и исписали краской.

Ранее в Харькове выступили с инициативой демонтировать бюст маршала Жукова. Националисты неоднократно сваливали монумент и обливали его краской.