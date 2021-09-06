ФСБ показала кадры изнутри дома готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ*

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания россиян, готовивших теракты в Ингушетии.

«В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан Российской Федерации, установивших посредством сети Интернет контакты с членами МТО ИГИЛ* с целью координации своей деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений», - сказано в сообщении ФСБ.

В доме, где проживали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, были найдены огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления.

«В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами МТО ИГИЛ*, подтверждающая их преступные намерения», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены три уголовных дела: «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении».

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.