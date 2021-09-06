Рев двигателей и грохот танков: военные выполнили стрельбы из Т-72Б3 в Южной Осетии

В Южной Осетии танкисты приступили к учебно-боевым стрельбам. Огонь ведется из танков Т-72Б3 по мишеням на дальности от 300 до 2 000 метров. Координаты целей присыют беспилотники. Всего в учениях задействовано 30 боевых машин.

Стрельбы проводятся в рамках двусторонних учений батальонных тактических групп. В целом этап батальонных учений проходит в соединениях и частях Южного военного округа на 20 полигонах и продлится до 15 сентября.

В Крыму проводятся учения инженерных подразделений Черноморского флота. В рамках специальных задач, военные инженеры минируют водные акватории с целью не допущения высадки условного противника на берег, а также наоборот разминируют пути для продвижения собственных частей и устанавливают тяжелые механизированные мосты для прохода техники через рвы и овраги.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.