Назван самый опасный вид общественного транспорта

Эксперты страховой фирмы выяснили, что самым опасным видом общественного транспорта являются маршрутки. По данным «Росгосстраха», к самым тяжелым последствиям приводят ДТП на загородных маршрутах. Эксперты выяснили это, проанализировав данные о страховых выплатах в этом году.

«Микроавтобусы - самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах… Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», - цитирует РИА Новости сообщение компании.

При этом аварии за городом опаснее из-за более высоких скоростей и повышенной вероятности столкновения с грузовиками. За этот год выплаты пострадавшим в авариях с участие маршрутных автобусов составили 4,5 миллиона рублей.

Ранее автоюрист Тимур Маршани рассказал, что расчет полиса ОСАГО с помощью единой базы данных страховщиков, введенный в конце 2020 года, будет выгоден для дисциплинированных водителей. При помощи этой базы компании смогут получать сведения о количестве ДТП и опыте вождения конкретного человека.