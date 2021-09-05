Почетный донор рассказал, какую пользу ему приносит сдача крови

Сдача крови помогает не только пациентам, нуждающимся в ней для лечения, но и самим донорам. О том, какой положительный эффект она оказывает, рассказал почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.И. Пирогова Тигран Мурадян.

Так, благодаря донорству человек регулярно проходит медицинское обследование, что помогает следить за своим здоровьем. Кроме того, сдача крови предполагает хотя бы кратковременное ведение здорового образа жизни: незадолго до кроводачи человек не пьет, не ест жирное и, в идеале, не курит.

Также, постоянно сдавая кровь человек вырабатывает у своего организма устойчивость к кровопотерям, что может помочь быстрее восстановиться при травме. Еще одним положительным моментом является возможность получить за определенное количество сданной крови звание «Почетный донор Москвы» и «Почетный донор России».

«Почетный донор России, в частности, ежегодно однократно получает сумму в размере 14 тысяч рублей», - цитирует Мурадяна радио Sputnik.

Другими льготами при таком звании является бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, расположение в первых рядах при выдаче путевок в санаторий на работе и скидка на определенные виды коммунальных услуг.

Сдать кровь или клеточные компоненты возможно через 30 дней после прохождения двух этапов вакцинации или через полгода после излечения от коронавирусной инфекции. Переливание плазмы крови переболевших COVID-19 или вакцинированных пациентов является достаточно эффективным методом лечения коронавируса на сегодняшний день.