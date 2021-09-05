СМИ: более сотни грузовиков застряли в пробке на границе РФ и Литвы

На границе Литвы и России на автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» образовалась пробка из грузовиков. Об этом рассказали в пресс-службе таможни по Калининградской областной.

«В настоящее время въезда в РФ ожидают 10 грузовых автомобилей, выезда из РФ - 110», - приводит РИА Новости сообщение региональной таможни.

Отмечается, что очереди на пропускном пункте начали расти еще вчера и продолжили сегодня. Это может быть связано со сбоем в работе информационных систем в Литве.