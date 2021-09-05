Спорт Медведев вышел в четвертьфинал US Open Валентина Пескова Российский теннисист обыграл британца Дэниела Эванса, на что у него ушло менее двух часов. © Фото: Zou Zheng XinHua Globallookpress Читайте нас на: Теннисист Даниил Медведев успешно прошел в четвертьфинал престижных соревнований US Open, которые проходят в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу над спортсменом из Великобритании Дэниэлом Эвансом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 43 минуты, сообщает «Чемпионат». За выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису Медведев поборется со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом, начавшим соревнования с квалификации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика