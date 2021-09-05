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Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Валентина Пескова
22:58 05.09.2021
Российский теннисист обыграл британца Дэниела Эванса, на что у него ушло менее двух часов.
Медведев вышел в четвертьфинал US Open
© Фото: Zou Zheng XinHua Globallookpress
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Теннисист Даниил Медведев успешно прошел в четвертьфинал престижных соревнований US Open, которые проходят в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу над спортсменом из Великобритании Дэниэлом Эвансом.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 43 минуты, сообщает «Чемпионат».

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису Медведев поборется со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом,  начавшим соревнования с квалификации.

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