Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист обыграл британца Дэниела Эванса, на что у него ушло менее двух часов.
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Теннисист Даниил Медведев успешно прошел в четвертьфинал престижных соревнований US Open, которые проходят в Нью-Йорке. Россиянин одержал победу над спортсменом из Великобритании Дэниэлом Эвансом.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 43 минуты, сообщает «Чемпионат».
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису Медведев поборется со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом, начавшим соревнования с квалификации.