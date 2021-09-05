Четыре человека погибли в серьезном ДТП под Липецком
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе, по предварительным данным, в результате выезда одного из них на встречную полосу.
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Серьезная авария произошла на трассе между Липецком и Данковом. В ДТП вечером 5 сентября столкнулись легковые автомобили Mercedes и KIA.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ «Интерфаксу», предварительно установлено, что причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу одного из автомобилей.
В результате столкновения погибли четыре человека - водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и две пассажирки KIA.