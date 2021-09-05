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Два человека пострадали при сходе грунта на пляж под Севастополем

Кира Тило
21:45 05.09.2021
В поселке Любимовка два человека пострадали из-за схода грунта на пляж.
Два человека пострадали при сходе грунта на пляж под Севастополем
© Фото: 92.mchs.gov.ru
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Под Севастополем, на побережье поселка Любимовка, пострадали два человека в результате схода грунта на пляж. Происшествие произошло в воскресенье днем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

«Поступило сообщение о том, что на побережье в районе посёлка Любимовка произошёл сход грунта. По прибытии выяснилось, что пострадали двое отдыхающих - мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете», — говорится в сообщении.

Также известно, что пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. Отмечается, что спасателями было задействовано 30 человек и 9 единиц техники.

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