Два человека пострадали при сходе грунта на пляж под Севастополем

Под Севастополем, на побережье поселка Любимовка, пострадали два человека в результате схода грунта на пляж. Происшествие произошло в воскресенье днем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

«Поступило сообщение о том, что на побережье в районе посёлка Любимовка произошёл сход грунта. По прибытии выяснилось, что пострадали двое отдыхающих - мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете», — говорится в сообщении.

Также известно, что пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. Отмечается, что спасателями было задействовано 30 человек и 9 единиц техники.