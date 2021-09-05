Награда за смекалку и мужество: как завершились Армейские международные игры

Олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее» можно легко умножать в несколько раз. Участникам АрМИ нужно было справляться не только с огромными физическими и психологическими нагрузками. Немаловажной была и забота о технике, чтобы она не подвела в самый ответственный момент.

В финале «Танкового биатлона» - одном из самых зрелищных конкурсов, который традиционно закрывает Армейские Международные игры, на трассу вышли танкисты из Китая, Казахстана, Азербайджана и, конечно, российские военнослужащие.

Несколько раз начинавшийся ливень превратил трассу конкурса в дорогу для настоящих мужчин - механики-водители показывали все свое мастерство при прохождении препятствий, наводчики и командиры стреляли так, что раз за разом заставляли трибуны взрываться в восхищенной поддержке.

География Игр в этом году тоже побила новые рекорды. Этапы АрмИ-2021 принимали сразу 11 государств, четыре из которых - впервые. Одним из них был Вьетнам. Там на конкурсе «Аварийный район» было жарко даже бойцам из центральной Африки.

«Это - как урок. Я много узнал об армии на этом конкурсе. Мне очень понравился», - говорит на ломаном русском участник конкурса «Аварийный район» из Мали Джара Чомоуко.

В северо-восточном Китае в предгорьях Тянь-Шаня прошли сразу три конкурса Игр: «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда». Здесь были и ювелирные по точности стрельбы наших бойцов из переносных зенитно-ракетных комплексов. И съемки в настоящих газовых камерах.

В Алжире операторам удалось снять для зрителей Армейских Игр, пожалуй, самые милые кадры. Там проходил конкурс «Верный друг» - испытания для военных кинологов и их четвероногих помощников. Как оказалось, они моментально могут стать крайне опасными для любого потенциального противника.

Съемочные группы «Звезды» работали в Монголии, Узбекистане, Катаре, Сербии, Иране, Казахстане, Белоруссии и Армении. А еще в самых разных регионах нашей огромной страны: от Рязани и Мурома, от до Тувы и Владивостока. При этом у каждой команды на любом этапе была своя тактика. Так, если перед десантированием бойцы из Пакистана кричали громче всех, то команда Венесуэлы демонстрировала абсолютно невозмутимое спокойствие.

Подробнее о том, как прошли АрМИ-2021, смотрите в итоговом репортаже Константина Исаева в программе «Главное с Ольгой Беловой».