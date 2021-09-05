Под Киевом взорвался сахарный завод

Паровой взрыв произошел на сахарном заводе в поселке Гребенки в Киевской области. Звонок о происшествии в Белоцерковское районное управление полиции поступил от фельдшера скорой помощи.

«Среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2», - сообщила пресс-служба Нацполиции.

О состоянии пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.