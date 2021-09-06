Армия Управляемые ракеты С-400 «Триумф» уничтожили воздушные цели на юге России Валентина Пескова На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитного ракетного полка из Ленинградской области поразили заданные ракеты-мишени. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Ленинградское объединение ПВО Западного военного округа отработало боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф» по воздушным целям. © Минобороны РФ В рамках этапа тактического учения с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш протяженностью более двух тысяч километров из Ленинградской области и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе. © Минобороны РФ Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 «Триумф» отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства военные успешно обнаружили и поразили ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника. © Минобороны РФ Помимо этого военнослужащие также сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика