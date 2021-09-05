Доступно о сложном: как прошел урок истории от Путина в День знаний во Владивостоке

Находясь во Владивостоке, Владимир Путин начал свой визит с открытого урока истории, который он провел лично для учеников школы «Океан» в День знаний. В открытой беседе о прошлом и будущем президент РФ затронул крайне важные и совсем не детские темы. Поэтому разговор с представителями подрастающего поколения получился гораздо шире и глубже.

Например, о том, какой была бы наша страна, не случись в ней революции 1917 года и крушения Советского Союза. О распаде Российской империи, о том, что мы не имеем права забывать какие цели преследовала нацистская Германии. И если бы Красная армия не одержала победу, от русских, как от нации, не осталось бы и следа. И о том, насколько кощунственно сейчас даже допускать мысль о возможной сдаче Ленинграда.

Владимир Путин был максимально открыт и отвечал на любые вопросы откровенно и прямо. Так, чтобы его понял даже маленький ребенок. Об истории, памяти, традициях, - о том, что делает людей, живущих в самой большой стране мира, - единым целым. Именно поэтому сейчас важно беречь нашу общую память, - которую сторонние силы пытаются вывернуть и обесценить.

В порядке вещей некоторые люди считают уместным рассуждать на тему того, что может и не стоило так уж рьяно и до последней капли крови, сражаться с фашистами? И зачем эта победа, если она досталась такой дорогой ценой?

«Судьба русского и других народов России была бы другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощенных нацистской Германией. Те народы они воспринимали более или менее, как генетически свои и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. С нашими народами - нет. Русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше? Да, может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», - доходчиво объяснил глава государства.

Фактически об этом же, только на другом конце страны, говорил и Сергей Лавров. Выступая в Волгограде перед ветеранами Великой Отечественной войны, в городе, который раньше назывался Сталинград и где происходило самое кровопролитное сражение за всю историю человечества, - глава МИД РФ заявил, что к Сталину можно относиться по разному, но ведь именно он в то время был главнокомандующим. Да, были и ошибки, но все же именно это под его руководством советский народ разгромил гитлеровскую Германию.

«Нападки на Сталина, как на главного злодея, - это часть атаки на наше прошлое. Историю нельзя трогать и сваливать в одну кучу все, что Иосиф Виссарионович сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», - отметил Сергей Лавров.

Отвечая на очень серьезные и совсем недетские вопросы во Владивостоке президент РФ раскрывает свое видение мира. Это - не совсем обычное выступление главы государства.

«Важно понять, каковы были условия, в которых люди жили, на основании чего принимались те или иные решения, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело, каков результат. И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально оценивать, объективно оценивать то, что происходит сегодня, и, более того, будут помогать нам принимать правильные решения, для того чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом. Это серьезная работа, это серьезный анализ того, что происходило», - объясняет Владимир Путин.

Во второй части урока от главы государства речь пошла о том, как изменили современные технологии общество и как изменят в дальнейшем. И как отличать, находясь в колоссальном потоке информации, достоверную и авторитетную - от неточной, ошибочной, а иногда - и откровенно лживой.

Подробнее о разговоре Владимира Путина с учениками во Владивостоке смотрите в репортаже Павла Ремнева с программе «Главное с Ольгой Беловой».