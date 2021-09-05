После визита Путина на ВЭФ бизнес получил беспрецедентные льготы на развитие Дальнего Востока

Дальний Восток на этой неделе стал центром притяжения внимания. После перерыва в связи с пандемией там состоялся Восточный экономический форум, который вновь собрал тысячи гостей. И главный из них - президент России Владимир Путин, который присутствовал на форуме лично и коснулся самых острых и злободневных вопросов, посвященных развитию Дальнего Востока.

Этот визит главы государства был самым продолжительным из поездок Владимира Путина в регион. Повестка была насыщенной и масштабной. Как мощный стимул развития региона - уже заявлено, что Владивосток может претендовать на проведение летней Олимпиады 2036 года.

О грандиозных планах и о том, как и чем будут привлекать людей на Дальний Восток, посетители Форума узнавали под аккомпанемент бурятских барабанов и зрелищных народных танцев, - прямо на Университетской набережной в Спортивной гавани развернулась обширная культурная программа для посетителей. Владивосток стал гостеприимным хозяином для гостей со всего мира - на ВЭФ приехали 4000 участников из 60 стран. На улице под названием Дальний Восток можно было увидеть все регионы Приморского края, его природные богатства, традиции и технологии.



Президент России объявил развитие Приморья приоритетом для страны в XXI веке. На реализацию программы комплексного развития дальневосточных регионов уже в 2022 году будет выделено более 20 миллиардов рублей дополнительно. Развитие региона - работа не только приоритетная, но и сложная, и кропотливая, отметил Владимир Путин.

«Для крупных, глобальных компаний, среднего бизнеса, начинающих предпринимателей - для всех это вызов и очень интересная работа. Для молодых специалистов и опытных профессионалов тем более. Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока - наш долгосрочный и абсолютный приоритет, это общая ответственность и работа Правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний как с госучастием, так и частных», - заявил глава государства.

Жителей Дальнего Востока Владимир Путин называет не иначе как пионерами и авангардом развития страны. Сибирь и Приморье - регионы, богатые природными ресурсами должны выйти на новую точку роста. Главное его богатство - это люди. По амбициозному плану за 15 лет планируется увеличить население Дальнего Востока до 10 миллионов человек. Для этого нужно обеспечить достойные условия жизни. Поэтому в 30 км от Владивостока будет возведен новый город, который получит название Спутник. На площади почти в тысячу гектаров построят почти 3 млн кв. метров жилья.

В Спутнике поселятся примерно 300 тысячам человек. А после объединения с Владивостоком и Артемом на Дальнем Востоке появится и первый город-миллионник. Квартиры в Спутнике будут продавать по доступной цене. Поможет и программа льготной ипотеки под 2% для молодых семей - ее Владимир Путин предлагает распространить на врачей и учителей независимо от возраста.

На ВЭФ президент также объявил и о беспрецедентных льготах для бизнеса, который готов работать на Курилах. Среди них - освобождение от налогов на прибыль, на имущество и на транспорт. Причем, сразу на 10 лет. Глава России подчеркнул, что опережающее развитие всего Дальнего Востока для нашей страны сейчас является главным приоритетом.

Такие меры дадут серьезный толчок развитию транспортно-логистическому бизнесу, рыбоперерабатывающим предприятиям и туризму. Новые экономические зоны будут интересны и азиатским странам, которые сегодня сосредоточили треть мирового денежного оборота.

«На всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. То есть, ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее, в рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил», - объяснил Владимир Путин.

Еще один амбициозный план, который возможно будет реализован - провести летние Олимпийские игры 2036 года в Приморском крае. Владивосток обязательно подаст заявку на участие. Однако, как подчеркнул глава государства, результаты от поданного документа будут зависеть не от нашей страны, а от тех внешних сил, которые сейчас политизируют международный спорт.

Подробнее о визите Владимира Путина во Владивосток, где он также затронул тему ситуации в Афганистане и посетил вторую часть строительства космодрома Восточный, - смотрите в репортаже Дениса Ивлева в программе «Главное с Ольгой Беловой».