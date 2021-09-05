В Уфе во время движения на дороге загорелся и взорвался автобус ПАЗ

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева в районе дома 229 загорелся автобус ПАЗ. На кадрах из соцсетей видно, что сначала началось горение транспортного средства, после чего раздался громкий взрыв.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкортостану, по предварительной информации, погибших и травмированных нет. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия и производят тушение возгорания. Работы ведутся из двух единиц РСК-50. О причине пожара пока не сообщается.