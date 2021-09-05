Опубликовано видео наезда на трех девушек в Алуште

Сегодня ночью в крымском поселке Партенит водитель ВАЗа едва не лишили жизни трех девушек. Об этом стало известно из сообщества «Чёрный список | АЛУШТА» во Вконтакте. Судя по выложенным роликам, девушки стояли около здания и не мешали проезжей части. В результате аварии одна из девушек получила сильную травму.

Мнения комментаторов под видео в соцсети разошлись. Одни считают, что девушки стояли на проезжей части, а другие уверяют, что они стояли на тротуаре.

Очевидцы происшествия говорят о том, что машина была не местная, поскольку на номерах был 95 регион. На место аварии были вызваны правоохранительные органы и скорая помощь.