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Опубликовано видео наезда на трех девушек в Алуште

Кира Тило
15:10 05.09.2021
В поселке Партенит водитель ВАЗа врезался в трех девушек.
© Видео: VK.com, @blacklist_alushta © Фото: VK.com, @blacklist_alushta
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Сегодня ночью в крымском поселке Партенит водитель ВАЗа едва не лишили жизни трех девушек. Об этом стало известно из сообщества «Чёрный список | АЛУШТА» во Вконтакте. Судя по выложенным роликам, девушки стояли около здания и не мешали проезжей части. В результате аварии одна из девушек получила сильную травму.

Мнения комментаторов под видео в соцсети разошлись. Одни считают, что девушки стояли на проезжей части, а другие уверяют, что они стояли на тротуаре.

Очевидцы происшествия говорят о том, что машина была не местная, поскольку на номерах был 95 регион. На место аварии были вызваны правоохранительные органы и скорая помощь.

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