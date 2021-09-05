В кемеровском театре сообщили о трагической смерти 25-летнего актера

Причины гибели 25-летнего молодого кемеровского актера Максима Герцева, который был найден членами поискового отряда «Лиза Алерт», до сих пор не разглашаются. Как сообщает Life, молодой человек ушел из дома 3 сентября, после чего пропал. Герцев уехал на машине Nissan AD темно-зеленого цвета. Уже 4 сентября волонтеры сообщили, что его нашли мертвым.

«Максим Михайлович найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - указано в официальном заявлении.

Директор кемеровского Театра для детей и молодежи Григорий Забавин охарактеризовал своего бывшего члена труппы, как хорошего и ответственного парня.

«Хороший парень, простой, симпатичный, надежный и ответственный. Почему так сложилось, для меня, честно говоря, абсолютная загадка. Потому что симпатичный, молодой, белобрысый парень», - цитирует Забавина Life.

По словам руководителя, Максим Герцев уволился из их театра в июне, а спустя два месяца произошла трагедия. Родственники молодого актера до последнего надеялись увидеть его живым. К сожалению, трагедии миновать не удалось.