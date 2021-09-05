СК сообщил о гибели двух заключенных при бунте в хабаровской колонии

В исправительной колонии №14 Хабаровского края двое заключенных погибли во время бунта. Также сообщается о четырех пострадавших. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета. Бунт произошел в спальном помещении исправительного учреждения. Возбуждено уголовное дело.

«В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Хабаровскому краю, расположенной в Амурске, произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. В результате два человека погибли, еще четверо пострадали - один госпитализирован», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарья Немцева.

В 2019 году в Одессе заключенные Южной колонии общего режима № 51 устроили беспорядки и массовый бунт. Бунтовщики подожгли здание учреждения.