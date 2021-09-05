В парке «Патриот» состоялась церемония награждения «Клуба болельщиков» АрМИ-2021
В день завершения АрМИ-2021 в восьми различных номинациях наградили лучших организаторов «Клуба болельщиков».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В заключительный день Армейских международных игр-2021 в парке «Патриот» состоялась церемония награждения организаторов «Клуба болельщиков». Главный судья АрМИ генерал-майор Александр Перязев наградил организаторов тематических площадок конкурсов АрМИ-2021 в восьми номинациях.
В номинации «Лучшая посещаемость» была награждена команда конкурса «Аварийный район» 12 Главного управления Минобороны России. Победителем в номинации «Лучшее техническое оснащение» стала команда конкурса «Уверенный прием» Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.
В номинации «Креативная экспозиция» победили команды конкурсов «Глубина», «Морской десант», «Кубок моря» Военно-морского флота.
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