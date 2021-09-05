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В парке «Патриот» состоялась церемония награждения «Клуба болельщиков» АрМИ-2021

Елизавета Потейчук
01:26 05.09.2021
В день завершения АрМИ-2021 в восьми различных номинациях наградили лучших организаторов «Клуба болельщиков».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В заключительный день Армейских международных игр-2021 в парке «Патриот» состоялась церемония награждения организаторов «Клуба болельщиков». Главный судья АрМИ генерал-майор Александр Перязев наградил организаторов тематических площадок конкурсов АрМИ-2021 в восьми номинациях.

В номинации «Лучшая посещаемость» была награждена команда конкурса «Аварийный район» 12 Главного управления Минобороны России. Победителем в номинации «Лучшее техническое оснащение» стала команда конкурса «Уверенный прием» Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

В номинации «Креативная экспозиция» победили команды конкурсов «Глубина», «Морской десант»,  «Кубок моря» Военно-морского флота.

© Минобороны РФ

Команда конкурса «Верный друг» Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России победила в номинации «Зрелищность и привлекательность». Кроме того, в номинации «Рекордные достижения» была награждена команда состязания «Безопасная среда» Войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных Сил РФ.

Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил России, организовавшее тематическую площадку конкурса «Воин мира», было награждено в номинации «Лучшее отражение конкурса».

За организацию тематической площадки конкурса «Военно-медицинская эстафета» в номинации «Инновационный подход» наградили Главное военно-медицинское управления Министерства обороны Российской Федерации.

Команда Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России награждена в номинации «Лучший талисман» конкурса «Мастер-оружейник».

История «Клуба болельщиков» берет начало в 2019 году, когда в павильонах конгрессно-выставочного центра «Патриот» посетителям была предоставлена возможность ознакомиться с конкурсами игр и принять участие в состязаниях. За три года работы увеличилось количество площадок и выставляемых образцов техники и вооружения.

В этом году работа «Клуба болельщиков» организована на 37 площадках, где были проведены 34 конкурса и представлены отдельные экспозиции Всероссийского движения «Юнармия», конкурса «Киберспорт» и перспективной техники Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. На данный момент создан и успешно работает павильон Армейских международных игр, который будет принимать посетителей в течение всего года.

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