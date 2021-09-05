В парке «Патриот» состоялась церемония награждения «Клуба болельщиков» АрМИ-2021

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Команда конкурса «Верный друг» Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России победила в номинации «Зрелищность и привлекательность». Кроме того, в номинации «Рекордные достижения» была награждена команда состязания «Безопасная среда» Войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных Сил РФ.

Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил России, организовавшее тематическую площадку конкурса «Воин мира», было награждено в номинации «Лучшее отражение конкурса».

За организацию тематической площадки конкурса «Военно-медицинская эстафета» в номинации «Инновационный подход» наградили Главное военно-медицинское управления Министерства обороны Российской Федерации.

Команда Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России награждена в номинации «Лучший талисман» конкурса «Мастер-оружейник».

История «Клуба болельщиков» берет начало в 2019 году, когда в павильонах конгрессно-выставочного центра «Патриот» посетителям была предоставлена возможность ознакомиться с конкурсами игр и принять участие в состязаниях. За три года работы увеличилось количество площадок и выставляемых образцов техники и вооружения.

В этом году работа «Клуба болельщиков» организована на 37 площадках, где были проведены 34 конкурса и представлены отдельные экспозиции Всероссийского движения «Юнармия», конкурса «Киберспорт» и перспективной техники Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. На данный момент создан и успешно работает павильон Армейских международных игр, который будет принимать посетителей в течение всего года.