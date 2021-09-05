В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире

Три российских боевых вертолета Ка-52, Ми-28 и Ми-24 попали в список пяти самых опасных вертолетов в мире, который был составлен американским военным журналом Military Watch.

Возглавил опасную пятерку Ка-52 - один из немногих тяжелых ударных вертолетов, поступивших на вооружение после окончания холодной войны.

В материале отмечается, соосная система «Аллигатор» делает вертолет намного более эффективным, чем его отечественные и зарубежные конкуренты, обеспечивая повышенную полезную нагрузку и выносливость при той же мощности двигателя, а также большую бесшумность в воздухе и компактность на земле.

«Ка-52 могут переносить оружие, не типичное для ударного вертолета, в том числе крылатые ракеты Х-31, а также ракеты «Атака» и «Вихрь», способные пробивать до 950 мм и 1000 мм брони соответственно», — отметили эксперты.

Также было подчеркнуто, что РФ является единственной страной, которая производит более одного вида тяжелых ударных вертолетов высокого качества. К ним, в частности, относится Ми-28Н «Ночной охотник», который занял вторую строчку в топ-5.

«Ми-28 может нести до 16 противотанковых ракет или 80 80-мм неуправляемых ракет, обеспечивающих огромную огневую мощь против бронетехники и пехоты противника. По своим летным характеристикам, огневой мощи, живучести и простоте обслуживания Ми-28 значительно превосходит своего американского конкурента Apache и славится своей способностью летать задом наперед», - говорится в материале.

Еще один попавший в список российский вертолет Ми-24 оказался на четвертой строчке рейтинга издания. Последний вариант боевой машины, Ми-24П-1М, может похвастаться радаром AESA, новой модульной системой прямого инфракрасного противодействия, автопилотом, улучшенным блоком питания и станцией навигации и наведения.

Отличные летные характеристики вертолета позволяют ему маневрировать очень близко к земле вместе с пехотой и бронетехникой, в том числе обстреливать городские районы почти на уровне улиц, добавили в издании.