В Белоруссии прошла церемония закрытия трех конкурсов АрМИ-2021
Церемония закрытия и сразу трех конкурсов АрМИ-2021 состоялась в Белоруссии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Республике Беларусь состоялась церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов VII Армейских международных игр. Торжественные мероприятия, посвященные закрытию международных соревнований «Снайперский рубеж» в дивизионе «Профессионал», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», в которых принимали участие команды из 17 стран, прошли на полигоне Брестский.