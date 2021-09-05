В Белоруссии прошла церемония закрытия трех конкурсов АрМИ-2021

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«Серебро» в общекомандном зачете завоевала и команда российских связистов, разделив его с командой Китая. Первое место также у команды Беларуси, а «бронзу» разделили команды Узбекистана и Вьетнама.

Среди женских команд лидерами стали китаянки, второе место у белорусской команды, третьими стали российские военные связистки.

Международные этапы конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» прошли на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Конкурс «Уверенный прием» проводился в Минске. В соревнованиях приняли участие команды из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Катара, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мали, Марокко, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.