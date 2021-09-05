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В Белоруссии прошла церемония закрытия трех конкурсов АрМИ-2021

Анна Берестовая
00:46 05.09.2021
Церемония закрытия и сразу трех конкурсов АрМИ-2021 состоялась в Белоруссии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Республике Беларусь состоялась церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов VII Армейских международных игр. Торжественные мероприятия, посвященные закрытию международных соревнований «Снайперский рубеж» в дивизионе «Профессионал», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», в которых принимали участие команды из 17 стран, прошли на полигоне Брестский.

© Минобороны России

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, первый заместитель Министра обороны страны генерал-майор Виктор Гулевич, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками  Вооруженных Сил Российской Федерации, Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников, а также команды стран-участниц конкурсов и представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

© Минобороны России

В ходе церемонии закрытия победителям и призерам соревнований были вручены памятные призы и подарки.

На международном конкурсе снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» российская команда показала высокие результаты и в упорной борьбе завоевала «серебро», с незначительным отрывом уступив лидерство команде страны-организатора соревнований.

В соревнованиях групп спецназа «Полярная звезда» российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды.

© Минобороны России

«Серебро» в общекомандном зачете завоевала и команда российских связистов, разделив его с командой Китая. Первое место также у команды Беларуси, а «бронзу» разделили команды Узбекистана и Вьетнама.

Среди женских команд лидерами стали китаянки, второе место у белорусской команды, третьими стали российские военные связистки.

Международные этапы конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» прошли на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Конкурс «Уверенный прием» проводился в Минске. В соревнованиях приняли участие команды из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Катара, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Мали, Марокко, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

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