Армия Церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Мастер-оружейник» прошла в Иране Анна Берестовая В Иране состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран, состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса среди ремонтных отделений «Мастер-оружейник», проходившего в рамках Армейских международных игр - 2021. © Минобороны России По итогам всех этапов конкурса команда Ирана стала лучшей среди мастеров-оружейников, заняв первое место. Второе место заняла команда Узбекистана. Команда пензенского филиала Военной академии МТО имени А.В. Хрулева, представлявшая Российскую Федерацию, завоевала третье место, обойдя представителей команды Вьетнама, и увезет домой бронзовые награды конкурса. Призы и подарки вручил бригадный генерал командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киумарс Хейдари. © Минобороны России Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходил в Иране с 23 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021 года. © Минобороны России В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика