Церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Мастер-оружейник» прошла в Иране
В Иране состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран, состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса среди ремонтных отделений «Мастер-оружейник», проходившего в рамках Армейских международных игр - 2021.