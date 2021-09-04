В результате крупного ДТП на северо-востоке Китая погибло 15 человек
По данным СМИ, инцидент произошел в уезде Боли рядом с границей России.
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Крупная авария произошла в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Пятнадцать человек погибло, еще один травмирован, передает Центральное телевидение Китая.
По данным СМИ, инцидент произошел в уезде Боли рядом с границей России. Участниками аварии стали полуприцеп-тяжеловоз и трактор.
В настоящий моменты устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, идет следствие.