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Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»

Анна Назайкина
06:30 04.09.2021
С помощью новой обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик.
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»
© Фото: laspace.ru
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«Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании астрофизической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет», - сообщил он.

«Спектр-УФ» по своим возможностям напоминает космический телескоп США «Хаббл». Планируется, что новую обсерваторию запустят на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный после 2025 года.

Как было отмечено ранее, «Спектр-УФ» даст ученым возможность изучать физические процессы в ранней Вселенной, появление звезд, развитие галактик, попадание вещества в черную дыры, атмосферы планет и экзопланет.

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