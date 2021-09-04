Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»

«Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании астрофизической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет», - сообщил он.

«Спектр-УФ» по своим возможностям напоминает космический телескоп США «Хаббл». Планируется, что новую обсерваторию запустят на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный после 2025 года.

Как было отмечено ранее, «Спектр-УФ» даст ученым возможность изучать физические процессы в ранней Вселенной, появление звезд, развитие галактик, попадание вещества в черную дыры, атмосферы планет и экзопланет.