Звездный уровень: как наши съемочные группы бегали, летали и плавали ради невероятных кадров АрМИ-2021

Съемочные группы «Звезды» на всех трассах Армейских игр бегут вместе с командами, а зачастую - ради выгодного ракурса - приходится быть и быстрее участников. Так корреспондент Виктория Косогляденко не раз записывала свои динамичные сюжеты буквально в метре от пробегающих военнослужащих и рассекающих водную преграду грузовиков.

«Карабкаться вниз головой и не сорваться, бежать и не оступиться, успеть туда, куда не смогут другие», - рассказывала она, почти участвуя в соревнованиях вместе с командой.

Специфика у каждого полигона своя. Алжир - температура +40 в тени. Это хоть и Северная, но Африка, АрМИ там проходят впервые. Конкурс «Верный друг» и Игорь Лапик разделяет с участниками все невзгоды. Так, для одного из репортажей он бесстрашно прыгнул в бассейн вместе с участвующим в конкурсе тренированным псом для наглядной демонстрации испытания.

«Для быстрого преодоления водной преграды важно как следует разогнаться и прыгнуть максимально далеко. Бассейн неглубокий, но двигаться в нем нелегко. На выходе главное не поскользнуться. И бегом к финишу», - поведал Лапик.

Марафон по пересеченной местности - зачастую только начало испытаний. Чтобы снять уникальные кадры на воде, нужно хотя бы в нее зайти. А перед этим - еще и правильно одеться. О том, как непросто «подружиться» с водной стихией узнал на собственном опыте Максим Низкодубов, надевший на себя настоящий гидрокостюм и даже попробовавший в нем поплавать.

«Чтобы полностью надеть гидрокостюм у неподготовленного человека уходит больше трех минут. При этом энергии расходуется очень много. И это не единственный конкурс, потому что нужно еще добраться до плота, залезть на него и вернуться обратно на сушу», - рассказал он, добавляя последние штрихи своему необычному образу, после чего прыгнул в воду.

Там, где пройдет оператор, обязательно успеет и корреспондент. Даже если для выхода в эфир нужно поправить макияж. В Новосибирске на конкурсе «Отличники войсковой разведки» Надежда Котормус на личном примере убедилась - уложить волосы можно и при помощи вертолета.

«Первый этап начинается здесь - с десантирования с борта вертолета. Уже через несколько минут команды отправятся в изнуряющий марш-бросок длиной в 15 километров», - объяснила Котормус под шум вертолетного винт на заднем плане.

Наравне с бойцами, лучшими и сильнейшими в своих армиях, от Белоруссии до Вьетнама съемочные группы «Звезды» - в центре событий и внимания своих иностранных коллег. Так, Виктория Косогляденко во Вьетнаме стала звездой местного телевидения.

А это уже Иран. Алексей Алексеев на себе испытал, что такое «Глубина». Корреспондент «Звезды» побывал в роли утопающего, которого должны были «спасти» участники конкурса.

«Я в роли утопающего, специальным тросом меня вытягивают на понтон. Скорость такая, как будто бы тянут не руками, а мощной лебедкой. Меньше 20 секунд - и я спасен», - описал свои переживания Алексей.

Корреспондент Константин Худолеев развернулся на просторах китайской пустыни Такла-Макан. Он работал сразу на трех конкурсах и в каждом сумел пройти самые непроходимые препятствия.

«Это препятствие явно рассчитано на юрких китайских военнослужащих. Преодолевать его нужно как прыжком в воду с разбега - головой вперед. А вот команде из Египта, которая много времени проводит в тренажерном, зале в этой трубе покажется тесновато», - отметил Худолеев, заканчивая репортаж под эхо собственного голоса внутри напоминающего трубу препятствия.

Ювелирная работа операторов. Объяснить на словах колоссальный объем сделанного ими просто невозможно. Они и сами не любят лишний раз попадать на экран. Разве что после «газовой камеры».

«У палатки чувствовался запах уксуса. Очень переживал, что газ подействует или это какой-то другой слезоточивый газ, что пойдут слезы, я буду задыхаться», - поделился оператор Александр Давыдов после особенно непростой съемки.

Максим Гриценко в Рязани, Павел Ремнев в Сербии, Виталий Никулин на Северном Кавказе, Дария Сенникова в Белоруссии, Анатолий Бородкин в Сибири, а также съемочные группы в Узбекистане, Армении, Катаре, Монголии и Казахстане бегали, летали и плавали самыми сложными маршрутами, чтобы показать самые яркие моменты Армейских игр. Следующий год обязательно будет еще интереснее, ведь у каждого, кто работал на этих полигонах сейчас, уже припасено пара идей на предстоящие АрМИ-2022.