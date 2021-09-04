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Миротворцы РФ обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи в Карабахе

Елизавета Потейчук
05:27 04.09.2021
Военнослужащими миротворческого контингента проведены работы по обеспечению безопасности для восстановления сотовой связи и интернета в отдаленный районах Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи для проведения качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета. Связью обеспечено около пяти тысяч жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха.

В Мардакертском районе вблизи линии разграничения сторон сотрудники телекоммуникационных сетей под контролем российских миротворцев провели ремонтно-восстановительные работы на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи и замену ретрансляционного оборудования.

«Нашей задачей на сегодня является обеспечение безопасности работ на вышке сотовой связи, которая находится вблизи линии разграничения. В связи с чем руководство компании обратилось к командованию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с просьбой обеспечить безопасность проведения работ», - сказал представитель Российского миротворческого контингента Александр Зайцев.

В отдаленных районах Нагорного Карабаха проводятся работы по оборудованию сотовых вышек связи современными солнечными панелями, которые обеспечивают беспрерывную работу мобильной связи и быстрого интернета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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