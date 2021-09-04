Военные РФ доставили гумпомощь в пострадавшую от боевиков сирийскую деревню

КамАЗ, наполненный продуктами доверху, местные жители разгружают за считанные минуты. Машины российского гуманитарного конвоя здесь всегда ждут с нетерпением.

Сотрудники нашего Центра по примирению враждующих сторон доставили в деревню Бианун каши, пшено, рис, сухое молоко и сахар. В отдаленных уголках страны, там где раньше царствовали боевики, население живет очень бедно. Не хватает самого элементарного. Магазины еще не работают, а до города добраться сложно. Гуманитарной катастрофы удается избежать благодаря помощи наших военных.

«Мы живем, как в аду: нет света, нет воды. Дом сгорел, а идти некуда. Только назад - в свой разрушенный дом. Боевики сожгли все наше имущество», - рассказала жительница поселения Зухра Алимаджи.

До войны крестьяне собирали по нескольку урожаев в год, но сейчас сельское хозяйство запущено. Отсутствие удобрений и сложности с поливом превращают огороды в пустыни. Вырастить что-то на них становится практически нереально. И такая ситуация не в одной этой деревне.

«Здесь у нас соединены сразу три деревни. Населения, таким образом, много - около трех тысяч человек. Мы все благодарны нашим российским друзьям за то, что не оставили нас в трудную минуту», - высказался глава деревни Бианун Женари Ягази.

В деревне, где еще помнят разрывы мин и снарядов, наши военные раздали сегодня 250 продуктовых наборов. В первую очередь помощь получили те семьи, которые остались без кормильцев. После войны таких здесь большая часть. Ну а кузова КамАЗов пустовать долго не будут. Скоро их снова загрузят продуктами и отправят туда, где они нужнее всего.