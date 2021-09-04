Глава Роскосмоса сообщил, что космический корабль «Орел» проходит испытания

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новый отечественный космический корабль «Орел» на данный момент проходит испытания перед полетом. Об этом он рассказал во время визита Владимира Путина на космодром Восточный.

«Корабль сейчас уже в металле проходит статические и динамические испытания в корпорации "Энергия". Есть замечания, есть и первые результаты. Он и полетит у нас в 2023 году», - отметил Дмитрий Рогозин, демонстрируя президенту России макет корабля.

Ранее глава Роскосмоса рассказал о сроках эксплуатации легендарной ракеты «Союз-2». В беседе с Путиным он уточнил, что ракета-носитель будет эксплуатироваться еще 10 лет.