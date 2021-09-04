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Команда Китая показала лучший результат на марш-броске до «Приюта 11» конкурса «Эльбрусское кольцо»

Анна Берестовая
03:00 04.09.2021
Военнослужащие поднялись с высоты 2300 метров до 4130 метров с оружием и снаряжением.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо» горные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением совершили марш-бросок от «Поляны Азау» (высота 2300 метров) до «Приюта 11» (высота 4130 метров).

© Минобороны России

Военнослужащие Китая финишировали первыми с результатом 2 часа 2 минуты. Следом через 16 минут пришла команда Узбекистана. Третье место заняла команда России, отстав от последних всего на восемь минут.

© Минобороны России

Спецзадание конкурса №14 «Совершение восхождения на гору Эльбрус» было отменено из-за погодных условий. Команды должны были выйти из базового лагеря «Приют 11» на штурм самой высокой горной вершины России и Европы, но были вынуждены вернуться в базовый лагерь.

«Несмотря на то, что российская команда в данный момент лидирует в общем зачете соревнований, она не является фаворитом последнего спецзадания конкурса. Например, представители китайского горного подразделения совершали в Тибете восхождения на 6000 метров. У российского горного подразделения пока нет практики восхождений на такие высоты», - - отметил один из инициаторов конкурса, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

По итогам общего зачета в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания состоится церемония награждения победителей.

В конкурсе «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнили только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета. Команда Абхазии отказалась от участия в финальных заданиях конкурса.

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