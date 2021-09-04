Команда Китая показала лучший результат на марш-броске до «Приюта 11» конкурса «Эльбрусское кольцо»

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Спецзадание конкурса №14 «Совершение восхождения на гору Эльбрус» было отменено из-за погодных условий. Команды должны были выйти из базового лагеря «Приют 11» на штурм самой высокой горной вершины России и Европы, но были вынуждены вернуться в базовый лагерь.

«Несмотря на то, что российская команда в данный момент лидирует в общем зачете соревнований, она не является фаворитом последнего спецзадания конкурса. Например, представители китайского горного подразделения совершали в Тибете восхождения на 6000 метров. У российского горного подразделения пока нет практики восхождений на такие высоты», - - отметил один из инициаторов конкурса, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

По итогам общего зачета в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания состоится церемония награждения победителей.

В конкурсе «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнили только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета. Команда Абхазии отказалась от участия в финальных заданиях конкурса.