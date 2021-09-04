Команда Китая показала лучший результат на марш-броске до «Приюта 11» конкурса «Эльбрусское кольцо»
Военнослужащие поднялись с высоты 2300 метров до 4130 метров с оружием и снаряжением.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо» горные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением совершили марш-бросок от «Поляны Азау» (высота 2300 метров) до «Приюта 11» (высота 4130 метров).
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