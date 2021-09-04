В стране и мире Глава СК поставил на контроль дело о похищении девушки в Нижнем Новгороде Елизавета Потейчук Расследование дела о похищении мужчиной девушки в Нижнем Новгороде будет контролировать центральный аппарат СК РФ по решению Александра Бастрыкина. © Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде в центральном аппарате ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России ход расследования уголовного дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ. Ранее стало известно, что обвиняемый в преступлении в Нижнем Новгороде арестован. Мера пресечения 39-летнему мужчине, подозреваемому в удержании более недели девушки в подвале гаража, избрана до 27 октября 2021 года включительно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика