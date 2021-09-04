В Москве загорелось пятиэтажное здание
В столице горит пятиэтажное нежилое здание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mchs.gov.ru
В 21.20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на Нижегородской улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве.
На месте прибытия спасатели обнаружили загоревшееся пятиэтажное выселенное здание. Происходит возгорание обрешетника кровли на площади около 500 квадратных метров.
Организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало.