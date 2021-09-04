В Казани открылись первые в истории Игры стран СНГ

Первые Игры стран СНГ открылись в Казани. Торжественная церемония началась с парада спортсменов из девяти стран, которые прошли по Аллее флагов на территории деревни Универсиады с национальными флагами, песнями и танцами своих государств.

«Проведение первых Игр стран СНГ станет настоящим событием в мире спорта, которое соединит спортивные ценности, идеалы олимпийского движения и традиции народов стран СНГ, воплощенных в национальных видах спорта», - заявил на церемонии первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

На церемонии также выступил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Барауля, пишет ТАСС.