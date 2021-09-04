В Казани открылись первые в истории Игры стран СНГ
Торжественная церемония прошла на Аллее флагов на территории деревни Универсиады в Казани, где уже проживают спортсмены из девяти стран.
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Первые Игры стран СНГ открылись в Казани. Торжественная церемония началась с парада спортсменов из девяти стран, которые прошли по Аллее флагов на территории деревни Универсиады с национальными флагами, песнями и танцами своих государств.
«Проведение первых Игр стран СНГ станет настоящим событием в мире спорта, которое соединит спортивные ценности, идеалы олимпийского движения и традиции народов стран СНГ, воплощенных в национальных видах спорта», - заявил на церемонии первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.
На церемонии также выступил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Барауля, пишет ТАСС.
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