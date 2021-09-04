Трехэтажный деревянный дом загорелся в Архангельской области

Сегодня в 19:37 в службу пожаротушения поступила информация о пожаре в трехэтажном деревянном доме в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС.

По данным МЧС, создавалась угроза распространения огня на соседние строения, в том числе на жилой деревянный дом. Объявлен ранг пожара 1-бис.

На месте работают 6 пожарных расчетов, информации о погибших и пострадавших не поступало. В 21:23 пожар локализовали.