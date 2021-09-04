Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении отделения банка в городе Кудрово в Ленинградской области. Как сообщили в МВД по региону в Instagram, мужчина проживает в Новгородской области.

«На основании статьи 91 УПК РФ задержанный помещен в ИВС», - отмечено на странице ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети.

По данному факту ограбления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию от управляющей филиалом банка 2 сентября. Следователи установили, что неизвестный вошел в финансовое учреждение, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату. Он потребовал от кассира передать ему 1,5 миллиона рублей, после чего забрал деньги и скрылся. Нашли по горячим следам довольно быстро.