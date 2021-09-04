Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов зачитал обращение президента на закрытии АрМИ-2021

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов зачитал обращение президента на закрытии АрМИ-2021.

«Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их география, увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности», - говорилось в сообщении Владимира Путина.

Президент отметил объединяющую роль Игр - с каждым годом они привлекают все больше военнослужащих не только из России, но и из других стран.

«И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов», - упомянул президент.

Кроме того, Игры, по словам Путина, уникальная возможность для того, чтобы продемонстрировать выучку, мастерство и сплоченность на весь мир.