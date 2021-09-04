Смолов войдет в стартовый состав сборной РФ на матч с Кипром

В стартовом составе сборной России на матче со сборной Кипра на игру заявлен футболист Федор Смолов. В прошлой встрече со сборной Хорватии Смолов оставался на скамейке запасных, однако сейчас тренерский штаб решил включить его в состав основных игроков.

Об этом сообщается в Twitter сборной России. На воротах вновь будет стоять вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.