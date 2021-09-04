Смолов войдет в стартовый состав сборной РФ на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав игроков на отборочный матч чемпионата мира-2022.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
В стартовом составе сборной России на матче со сборной Кипра на игру заявлен футболист Федор Смолов. В прошлой встрече со сборной Хорватии Смолов оставался на скамейке запасных, однако сейчас тренерский штаб решил включить его в состав основных игроков.
Об этом сообщается в Twitter сборной России. На воротах вновь будет стоять вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.
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