В Тверском суворовском училище состоялась церемония посвящения первокурсников

Ответственный день сегодня в Тверском суворовском училище. Церемония посвящения в суворовцы. Торжественности момента не испортил даже ливень. Будущие защитники родины стойко приняли капризы погоды, дали клятву, получили удостоверение суворовца и алые погоны. В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства Юрий Борисов, который и сам закончил это училище в 1974 году. И сегодня для него особенный день - в ряды суворовцев вступил его внук.

«Вы знаете, мне кажется, я за них переживаю больше, чем они сами. Зная это не понаслышке, пройдя в свое время. Конечно, в первое время им будет тяжеловато. Потому что из домашнего уюта от родных и близких попасть в незнакомую для себя обстановку - это требуется определенная психологическая ломка. Но абсолютно точно я уверен, что большинство через это пройдет, и все это забудется. Самое главное для них - то, что они выбрали достаточно почетную профессию. Наверное, нет ничего выше, чем защищать свою Родину, обеспечивать ее обороноспособность», - отметил Борисов.

Тверское суворовское военное училище - старейшее из всех суворовских училищ России. Из его стен выпустились свыше 15 тысяч воспитанников. Больше семидесяти выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.