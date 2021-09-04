Армия Механик-водитель российской сборной «Танкового биатлона» раскрыл секрет победы Тимур Шерзад Самое главное, по словам танкиста-победителя, это уровень подготовки и единство экипажа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Один из победителей «Танкового биатлона», механик-водитель первого экипажа сборной России Владимир Агапин, рассказал, за счет чего получилось выиграть финальную эстафету. «Трасса реально сложная, особенно в таких погодных условиях, но мы были готовы, тренировались, на протяжении трех месяцев шла подготовка. Мы ее с достоинством прошли, каждый прочувствовал каждый сантиметр этой трассы», - рассказал танкист. Победитель отметил, что секрет успеха, прежде всего, в хорошей подготовке, а также в том, чтобы наладить взаимодействие экипажа - так, чтобы он работал как единое целое. По словам танкиста, роли мехвода, наводчика и командира одинаково важны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика