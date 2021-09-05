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Бросок «Каракурта»: головной корабль проекта 22800 «Мытищи» провел боевые стрельбы в Балтийском море

Егор Левин
17:05 05.09.2021
Балтику оглушает грохот корабельной пушки; контролировать огонь командир корабля может со своего компьютера на ходовом мостике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Головной корабль проекта 22800 «Каракурт» «Мытищи» провел боевые стрельбы в Балтийском море. Мишень - подвижный малый корабельный щит, который передвигается буксиром.

Балтику оглушает грохот корабельной пушки. Она, к слову, способна стрелять и очередями в 130 выстрелов в минуту. Контролировать такой огонь командир корабля может со своего компьютера на ходовом мостике.

Сам «командный пункт» стал значительно больше, чем на малых ракетных кораблях предыдущих поколений, оснащен большим количеством техники, средств связи, с помощью которых можно наблюдать всю обстановку вокруг «Мытищ».

Смотрите все самое интересное о малом ракетном корабле «Мытищи» в новом выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Проект обещает стать одним из самых массовых на российском флоте. «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений на Балтике.

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