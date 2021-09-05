Покров «Каракурта»: как работает защищающий МРК «Мытищи» зенитный комплекс «Панцирь-МЕ»

Одна из главных изюминок головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» «Мытищи» - зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ». От обычной «сухопутной» версии он отличается ракетами, способными поражать в том числе и надводные цели, летящие на скорости до 4 Махов.

Для целей попроще в арсенале «Панциря-МЕ» - пара шестиствольных автоматов калибра 30 миллиметров. Главный конструктор зенитных комплексов для ВМФ Александр Жуков рассказал «Военной приемке», что пушечное вооружение данного «Панциря» имеет больший темп по сравнению с его «родственниками».

Разработку «Панциря-МЕ» начали в 2015 году, и к настоящему моменту уже наладили производство. В сравнении с предыдущим аналогом, у морской версии - ускорившаяся в 2 раза перезарядка и увеличившаяся в 2-3 раза дальность ракет.

«Мне часто задают вопрос: почему такая конструкция, две пушки разведены в сторону? Это сделано для того, чтобы размещать на все классы кораблей», - рассказал Жуков.

Смотрите все самое интересное о малом ракетном корабле «Мытищи» в новом выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Проект обещает стать одним из самых массовых на российском флоте. «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений на Балтике.