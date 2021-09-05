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Минута на выход: кадры молниеносного старта головного МРК проекта «Каракурт» в открытое море

Егор Левин
14:05 05.09.2021
Командир МРК «Мытищи» похвалил свой корабль и рассказал о колоссально быстром наборе скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый и действующий командир головного малого ракетного крейсера проекта 22800 «Каракурт» «Мытищи» Адиль Азимов высоко оценил подотчетный ему корабль по техническим и мореходным качествам, назвав его очень достойным. Как подчеркнул Азимов, «Мытищи» - самый скоростной в своем классе.

Командир также рассказал «Военной приемке» о колоссально быстром наборе скорости «Каракурта».

«Если сравнивать с малым ракетным кораблем предыдущего поколения, это - небо и земля. Одни позитивные эмоции и радость за наш корабль», - сказал он.

Смотрите все самое интересное о малом ракетном корабле «Мытищи» в новом выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Проект обещает стать одним из самых массовых на российском флоте. «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений на Балтике.

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