Шесть «сердец» малого ракетного корабля проекта «Каракурт» «Мытищи» показали на видео

Высокую скорость и маневренность головному кораблю проекта 22800 «Каракурт» «Мытищи» обеспечивают сразу несколько установленных в его недрах двигательных установок. У малого ракетного корабля - два машинных отделения, в носу и на корме, и в каждом находятся по три мощных двигателя. Дмитрий Цымляков, главный конструктор МРК «Мытищи», рассказал программе «Военная приемка», как работает «сердце» корабля.

«Соответственно, 507-х - три, а если считать 504-х - то шесть», - сказал он.

В каждом из них - 56 цилиндров (всего, соответственно, 336), которые превращают «Каракурт» в морской гоночный болид.

Интересная особенность: на палубе можно заметить не приметные поначалу швы. Это - крышка, съемный лист для комфортного доступа к двигателям.

«Зная технические особенности наших машин, мы специально предусмотрели возможность быстрого их изъятия для ремонта, осмотра, агрегатной замены. Был эксперимент: заводу потребовались сутки, чтобы “выдернуть” двигатель и установить его на место», - рассказал Цымляков.

Смотрите все самое интересное о малом ракетном корабле «Мытищи» в новом выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Проект обещает стать одним из самых массовых на российском флоте. «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений на Балтике.