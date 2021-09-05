Быстрый и яростный: на что способен головной корабль проекта 22800 «Каракурт»

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» представляют собой серию хорошо вооруженных многоцелевых кораблей. Головной корабль - МРК «Мытищи», появившийся на свет на судостроительном заводе «Пелла» в Отрадном.

«Мытищи» заложили 24 декабря 2015 года вместе с МРК «Тайфун» (позже - «Советск»). При закладке получил название «Ураган», но впоследствии был переименован. Является одним из самых быстрых кораблей российского флота.

Новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» посвящен именно проекту «Каракурт» и МРК «Мытищи». Команде удалось побывать на боевых учениях корабля в Балтийском море. Каналы «Мытищи» проходят медленно, чтобы не нагонять волну. Главный плюс, позволяющий кораблям серии ходить не только по морям - их малый размер.

Однако внутри малый ракетный корабль оказывается вовсе не малым. Его коридоры - широкие, помещения - объемные, организовано кондиционирование. Спальные места - широкие и комфортные, а в каютах офицеров установлены экраны со спутниковым телевидением.

Смотрите все самое интересное о малом ракетном корабле «Мытищи» в новом выпуске программы «Военная приемка. Бросок “Каракурта”» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Проект обещает стать одним из самых массовых на российском флоте. «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений на Балтике.