Корреспондент «Звезды» проверил свои силы в сложнейшем испытании финала конкурса «Страж порядка»

На полигоне Берановец в Сербии прошел последний этап конкурса «Страж порядка». Команды из России, Сербии, Казахстана, Кипра, Катара и Ирана преодолели сложнейшую двенадцатикилометровую дистанцию.

Тридцать препятствий: от хорошо знакомого россиянам по «Гонке героев» «Эвереста» и канатных переправ до ирландского стола и тарзанки. Участникам пришлось толкать в гору бронированный внедорожник, ползти под танком, таскать тридцатикилограммовые мешки. И вот, в самом конце, главное препятствие - глубокий ров с водой. Каково военным полицейским преодолевать подобные преграды, решил опробовать на себе корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

«Самый сложный элемент полосы препятствий - водный ров», - объяснил он.

Кувырок через верхнюю преграду и подныривание - для нижней. Преодолеть две балки рва нашему корреспонденту удалось, а вот подтянуться на третьей уже оказалось сложно.