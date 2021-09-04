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Корреспондент «Звезды» проверил свои силы в сложнейшем испытании финала конкурса «Страж порядка»

Анна Берестовая
Павел Ремнев
01:57 04.09.2021
Павел Ремнев попробовал преодолеть самое сложное препятствие последнего этапа «Стража порядка» в Сербии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне Берановец в Сербии прошел последний этап конкурса «Страж порядка». Команды из России, Сербии, Казахстана, Кипра, Катара и Ирана преодолели сложнейшую двенадцатикилометровую дистанцию.

Тридцать препятствий: от хорошо знакомого россиянам по «Гонке героев» «Эвереста» и канатных переправ до ирландского стола и тарзанки. Участникам пришлось толкать в гору бронированный внедорожник, ползти под танком, таскать тридцатикилограммовые мешки. И вот, в самом конце, главное препятствие - глубокий ров с водой. Каково военным полицейским преодолевать подобные преграды, решил опробовать на себе корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

«Самый сложный элемент полосы препятствий - водный ров», - объяснил он.

Кувырок через верхнюю преграду и подныривание - для нижней. Преодолеть две балки рва нашему корреспонденту удалось, а вот подтянуться на третьей уже оказалось сложно. 

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