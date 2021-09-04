В результате пожара в киевском костеле уничтожен уникальный орган

В центре Киева вспыхнула католическая церковь — костел Святого Николая. Мэр города Виталий Кличко сообщил на своем телеграм-канале, что огонь начался между двумя этажами. По его словам, пожару присвоен второй ранг.

«Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2», — говорится в сообщении.

Министр Украины Александр Ткаченко сообщил сегодня утром, что в ходе осмотра повреждений от пожара, сгорел уникальный орган. Об этом он рассказал на своем телеграм-канале.

«Сегодня утром, после осмотра результатов пожара, скажу главное - благодаря оперативной реакции ДСНС удалось избежать значительных повреждений здания. Однако есть мучительная потеря - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил», — отметил Ткаченко.

По словам министра, точную причину пожара установит следствие.